Tales of Arise : Alphen tombe le masque dans sa vidéo de présentation, 15 minutes de gameplay diffusées

Depuis le récent Summer Game Fest Kickoff Live!, nous connaissons enfin tous les membres de l'équipe que nous contrôlerons dans Tales of Arise, du moins s'il n'y aucune surprise de ce côté au fil de l'aventure, et ce en plus des membres de soutien temporaires tels que Zephyr. Dohalim et Kisara vont donc se joindre à Shionne, Rinwell, Law et Alphen, qui nous intéresse à présent.

En effet, Bandai Namco a diffusé une vidéo pour ce personnage, la première d'une série visant à introduire le casting, mêlant dialogues et gameplay. Se la jouant « homme au masque de fer » au début de l'aventure, il finira par enfin montrer son beau visage en faisant voler en éclat une partie de ce casque disgracieux.

Pas de douleur, pas de visage, pas de souvenirs.

Déterminé à libérer les Dahnans, Alphen devra surmonter de nombreux défis au cours de son voyage pour enfin goûter à la liberté. Un épéiste rapide avec une panoplie d'Artes pour combattre tout type d'ennemis au corps à corps.

Un live a sinon eu lieu ce vendredi, au cours duquel du gameplay a été partagé (de 28:18 à 43:40), issu de la même démo à laquelle ont pu jouer récemment certaines rédactions. La statuette du collector y est aussi montrée si vous souhaitez voir à quoi elle ressemble réellement (vers 55:00), de même que le reste du contenu.

La date de sortie de Tales of Arise est fixée au 10 septembre 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez vous procurer un exemplaire sur Amazon à partir de 54,99 €.