Tales of Arise: Beyond the Dawn, une extension d'envergure faisant office de suite dévoilée et datée, qui souhaite faire plaisir aux joueurs

En décembre dernier, Bandai Namco déposait la marque « Tales of Arise Beyond the Dawn » auprès de l'EUIPO et simplement « Beyond the Dawn » au Japon. Tales of Arise n'est déjà plus tout jeune puisqu'il est paru en septembre 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Depuis, il s'est offert deux collaborations sympathiques avec Sword Art Online et Scarlet Nexus, mais rien de véritablement marquant. Nous pensions que l'éditeur en avait terminé avec lui et qu'il se concentrait sur l'inévitable prochain épisode. Pourtant, il sera présent au Tokyo Game Show 2023 avec un live pour ses deux ans nous promettant les dernières informations en date sur la licence en présence des seiyū d'Alphen et Shionne, Takuya Satō et Shino Shimoji, ainsi que le producteur Yusuke Tomizawa. Eh bien, il n'aura pas fallu patienter jusqu'à l'évènement japonais pour découvrir ce qui nous attend, car le State of Play de cette nuit vient de s'en charger !

Bande-annonce en anglais

Beyond the Dawn sera donc une extension de « grande envergure » qui sera lancée le 9 novembre 2023 sur l'ensemble des plateformes d'origine du jeu, qui sera nécessaire pour en profiter. Les dialogues seront à nouveau doublés en anglais et japonais, tandis que les textes auront droit à des localisations en français, anglais, italien, allemand, espagnol (classique et neutre), portugais brésilien, russe, chinois (traditionnel et simplifié) et coréen.

L'histoire se déroulera une année après la fin de l'histoire et se destinera donc évidemment aux joueurs ayant achevé l'aventure en ajoutant une vingtaine d'heures de contenu supplémentaire, avec des quêtes, donjons et boss inédits en plus d'un nouvel arc narratif. Alphen et le reste du groupe sont alors considérés comme des Héros libérateurs par Dahna et Destructeurs des droits par Rena. Ils vont alors rencontrer une jeune fille du nom de Nazamil, fille d'un seigneur renien connu des joueurs et d'une Dahnienne, et tenter de changer son destin, car elle risque d'être victime de la malédiction du masque.

Bande-annonce en japonais

Le producteur général de Bandai Namco Yusuke Tomizawa a pris la parole sur le PlayStation Blog pour expliquer plus en détail ce contenu.

Nous avons l’honneur de vous présenter Tales of Arise – Beyond the Dawn. À travers cette extension, les joueurs pourront découvrir une histoire qui dépeint le monde après les évènements principaux de Tales of Arise, sorti en septembre 2021. Il s’agit du premier DLC dans la saga des Tales of, et c’est une suite directe de l’histoire principale. Nous allons évoquer ce que les joueurs peuvent attendre du scénario et pourquoi nous avons fait le choix de le créer. (*Cet article contient des spoilers sur l’histoire principale d’Arise. Ceci est un avertissement.) Une extension qui cherche à faire plaisir Découvrez-en un premier aperçu ci-dessous : Dans ce titre, vous allez plonger dans une nouvelle histoire et une aventure inédite qui prendront place sur la planète issue de l’union des deux mondes. Cette histoire vous fera rencontrer une jeune fille du nom de Nazamil. Vous suivrez également Alphen dans ses retrouvailles avec son groupe pour affronter le cruel destin que votre nouvelle amie a suivi. Le nouveau personnage de Nazamil est une descendante à la fois des Dahniens et des Reniens. Elle a pour père un seigneur qui a barré la route au joueur dans l’histoire principale d’Arise (nous ne révèlerons pas de quel seigneur il s’agit avant la sortie). Nous espérons que vous formulerez des hypothèses et discuterez des détails que vous aurez vus dans la bande-annonce. Vous vous demanderez peut-être si sa particularité sera acceptée par les gens du nouveau monde uni ou si elle sera violemment rejetée. La nouvelle histoire est riche et complexe : j’ai passé plus de 20 heures à me plonger dans cette expérience narrative au cours de mon test, tout en prenant le temps de réexplorer ce nouveau monde qui n’est désormais plus qu’un. Notre objectif avec cet opus, et ce dont nous étions certains durant la phase de test, c’est que pour les joueurs, cette nouvelle expérience devrait leur faire éprouver la même sensation qu’en regardant un bon film. Depuis la sortie d’Arise, de nombreuses personnes qui ont adoré l’histoire principale nous ont demandé de faire une suite, et l’équipe de développement a longtemps discuté et délibéré sur l’importance et l’implication qui seraient nécessaires si nous devions vraiment aller au-delà de l’histoire d’origine. Pour nous, c’est aussi une façon de représenter ce qu’Arise était pour nous. Ce qu’Arise nous a laissé L’histoire principale d’Arise décrit la fin de la servitude entre deux mondes et deux races, mais aussi la relation entre Alphen et Shionne. Deux personnes que l’on pourrait qualifier d’opposées ont connu une évolution significative en passant de la servitude à l’égalité, du rejet à la compréhension, marquant ainsi l’aube d’un nouveau cœur. Le protagoniste, Alphen, refuse l’idée de sacrifice à la fin de son voyage : il fait de ses idéaux de compréhension mutuelle et de coexistence sa plus grande force, et il accomplit des miracles. À cet égard, l’histoire d’Arise était également une œuvre d’une plus grande ampleur que les précédents titres Tales of. Seul un adversaire, Vholran, s’oppose catégoriquement à lui jusqu’à la fin, laissant planer derrière lui la malédiction suivante : « Sache que ce chemin… est semé de trahisons, de désespoir et de corruption. » Il a raison : il y aura de nouveaux défis et de nouvelles tensions dans le monde à venir. Et pourtant, tous arriveront à surmonter les épreuves avec leurs compagnons qui leur sont profondément dévoués. L’histoire de l’aube s’est achevée sur une lueur d’espoir pour l’avenir, tout en gardant une trace d’inquiétude dans leur cœur. Légende : L’aube est-elle aussi brillante pour tout le monde ?… Comment feront-ils pour avancer dans ce nouveau monde ? Les Tales of sont une histoire de vie perpétuelle J’aime ces récits intrigants qui perdurent et reflètent parfois la réalité. D’un autre côté, j’aime me souvenir de la vie future des personnages et je me demande soudain comment ils continuent à faire face à ce monde après coup. Nous avons décidé de nous concentrer sur ces émotions, de les faire évoluer en développant ce titre et de les partager avec vous alors qu’elles prennent encore plus d’ampleur. Comme le nom « Beyond the Dawn » le suggère, il s’agit d’une histoire directe sur l’avenir et la réalité qui nous attendent au-delà de l’aube, et qui fait directement suite au périple d’Alphen. Cela reflète également la philosophie de l’équipe de Tales of, selon laquelle les péripéties de la vie des personnages se poursuivent au-delà des limites du produit. Grâce à la puissance de cette envie, le volume du DLC additionnel a dépassé nos attentes initiales, et la qualité des cinématiques s’est encore améliorée. C’est pour ça que, quand j’ai testé le produit fini, je me suis dit : « Oh, c’est comme regarder un bon film… ». Nous aimerions vous rappeler que même si le système de jeu provient d’Arise et ne change pas de manière significative, Beyond the Dawn est une expérience qui saura vous offrir une immersion incroyable avec ses nouveaux donjons, ses nombreuses quêtes inédites et ses superbes costumes supplémentaires. Restez à l’écoute pour ne rien manquer des détails à venir. En outre, bien que l’histoire de Beyond the Dawn soit une suite de l’histoire principale, nous voulions que tous les utilisateurs puissent profiter du jeu au même niveau. Pour y parvenir, une certaine quantité de compétences et d’autres statuts sont fournis au départ, nous n’avons pas fait un simple transfert de niveaux et de statuts à partir du jeu principal. À la place, nous avons préparé des bonus tels que de l’argent et des points de compétence en nous basant sur les données du jeu principal. Nous espérons donc que vous apprécierez la nouvelle histoire tout en profitant de ces bonus et en faisant évoluer les personnages à votre guise. Bien sûr, pour ceux qui n’ont pas encore joué à Arise, il a été créé comme une série d’histoires qui se combineront avec Beyond the Dawn, et nous proposons également un pack spécial. Nous avons hâte de vous retrouver dans Arise. Maintenant, partons au-delà de l’aube des temps ! Nous attendons avec impatience cette opportunité de vous voir encore plus nombreux à rejoindre les rangs de Tales of Arise le 9 novembre.

Si vous souhaitez vous procurer Tales of Arise, il est actuellement vendu à partir de 28,97 € sur Amazon.