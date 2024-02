Tales of Arise : un nouveau cap de vente franchi !

C'est en septembre 2021 que Tales of Arise voyait le jour et il ne lui avait fallu qu'une semaine pour se vendre alors à un million d'exemplaires à travers le monde. Bandai Namco aura ensuite dû patienter de longs mois avant de doubler la mise, puisque le palier des deux millions de copies vendues n'a été franchi que le 28 avril 2022. Depuis, nous avons eu droit à une extension baptisée Beyond the Dawn en novembre dernier avec de nouvelles éditions, ce qui a sans doute suscité un intérêt nouveau auprès de certains joueurs. Après tout ce temps, c'est donc un nouveau cap qui est célébré ce mercredi, accompagné par une illustration haute en couleur.

Tales of Arise s'est donc désormais écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires, ce qui est déjà un bel exploit pour ce type d'Action-RPG. Cette annonce coïncide avec l'arrivée du jeu au sein du Catalogue des Jeux pour les abonnés Extra et Premium du PlayStation Plus, ainsi que ceux ayant souscrit au Game Pass. Cela devrait attirer un public qui n'était pas encore passé à la caisse.

