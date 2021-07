Tales of Arise : Rinwell déploie ses talents magiques dans sa vidéo de présentation, un nouveau live en approche

En attendant la sortie de Tales of Arise, Bandai Namco poursuit les présentations avec les personnages principaux qui constitueront notre équipe. Nous avions d'abord eu droit à des vidéos d'Alphen et Shionne, puis c'est Law qui y est passé la semaine dernière. Il était donc évident que les trois autres allaient y passer et c'est donc sans surprise que la jeune Rinwell se dévoile à nous.

Nous apprenons donc que Rinwell appartient à une organisation résistante appelée Silver Swords, mais la délégation dont elle faisait partie n'a apparemment pas survécu. Nous devrions la croiser assez rapidement au début de l'aventure puisqu'elle dialogue avec Zephyr. Sans surprise, elle fera office de mage, un rôle visiblement bien rare dans cet univers.

Une mage qui s'appuie principalement sur les Artes astrales. Sa magie a une grande portée, bien qu'elle prenne du temps pour être lancée. Née dans une famille de mages dahnans, Rinwell a la rare capacité de lancer des Artes astrales élémentaires. Accompagnée de son fidèle ami Hootle, elle lutte contre l'oppression renane en Cyslodia.

Il ne reste donc plus que Dohalim et Kisara à présenter, qui avaient été introduits en juin dernier. Cela attendra peut-être un peu, puisqu'un live est prévu pour la semaine prochaine, le jeudi 29 juillet à 13h00, à suivre ci-dessous. Il servira à mettre en avant les dialogues entre personnages de l'équipe, divers systèmes de jeu propres à la série, ainsi que la pêche et le camping, entre autres.

Tales of Arise sortira lui le 10 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 59,99 €.

