Tales of Arise: Beyond the Dawn, l'extension dévoile une partie de ses nouveautés et ses nouvelles éditions

Contre toutes attentes, Bandai Namco a décidé de sortir une extension de Tales of Arise, deux ans après le lancement du jeu le 10 septembre 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, qui avait réalisé un très bon démarrage. Beyond the Dawn a donc été dévoilé lors du State of Play de septembre et s'adressera donc aux joueurs ayant terminé l'aventure d'Alphen, Shione et leurs compagnons, les développeurs ayant souhaité faire plaisir aux fans. L'éditeur partage à présent une nouvelle vidéo se concentrant sur les nouveautés et principalement les quêtes, avec son lot de spoilers. Bon, si vous n'avez jamais touché à Tales of Arise, vous ne comprendrez juste pas ce qu'il se passe, mais si vous comptez y jouer, il est vraiment préférable d'éviter de la regarder.

Bande-annonce en anglais

La vidéo introduit plusieurs quêtes de Beyond the Dawn servant de conclusion à des évènements de l'histoire principale, nommées L'anneau de Zephyr, Les conséquences d'une rencontre fortuite et La voie du potier, mais ce n'est là qu'un échantillon. Des quêtes de reconstruction du monde seront également disponibles, ainsi que de nouvelles tenues spéciales et un vaste donjon inédit. En revanche, il semblerait qu'aucun Art inédit ne soit disponible. Vous pouvez également voir la vidéo en japonais ci-dessous, où la synchronisation labiale est impeccable contrairement contrairement à l'anglais...

Bande-annonce en japonais

Par ailleurs, vous pouvez acquérir l'extension de plusieurs manières différentes. Si vous possédez déjà Tales of Arise, elle est donc vendue indépendamment 29,99 €. Pour les nouveaux joueurs, une Beyond the Dawn Edition numérique est commercialisée au prix de 59,99 €, réunissant le jeu, ce DLC et un Pack de costumes élégants. Et si vous en voulez encore plus, de nouvelles éditions Deluxe et Ultimate incluant l'extension sont aussi disponibles en remplacement des anciennes, avec dans tous les cas des bonus de précommande. Oui, c'est un sacré bazar pour un « simple » contenu additionnel.

Bonus de précommande de Beyond the Dawn Pack de costumes élégants, incluant :

Des tenues et coiffures exclusives pour Alphen et Shionne ;



4 recettes exclusives (identique au bonus de précommande du jeu de base) : Pain au curry mabo, Hot pot du pêcheur, Riz oriental et Sandwich au fruit ;



12 aliments. Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition - 59,99 € Le jeu Tales of Arise.

L'extension Beyond the Dawn, incluant :

Contenu exclusif : 6 tenues et des quêtes spéciales ;



Pack Préparatifs de voyage : objets additionnels (50 000 Gald, Niveau +5, PS +100, équipement de pêche complet) ;



Panoplie d'armes en argent.

Tales of Arise - Édition Deluxe - 79,99 € Le jeu Tales of Arise.

L'extension Beyond the Dawn.

Pack musiques de combat.

Tenues classiques de personnages (6 tenues)

Pack de voyage premium (artefacts et objets).

Pack de démarrage (artefacts, objets et Gald). Tales of Arise - Édition Ultimate - 99,99 € Le jeu Tales of Arise.

L'extension Beyond the Dawn.

Pack musiques de combat.

Tenues classiques de personnages (6 tenues)

Pack de voyage premium (artefacts et objets).

Pack de démarrage (artefacts, objets et Gald).

Pack d'objets premium.

Pack de tenues premium (8 tenues).

Pack de tenues collaboration (3 tenues).

Packs À la plage (6 tenues).

Packs Vie scolaire (6 tenues).

Packs des Royaumes combattants (6 tenues).

Tales of Arise: Beyond the Dawn est attendu le 9 novembre sur l'ensemble des plateformes où le jeu est déjà disponible. Si vous souhaitez le découvrir avant cela, il est vendu à partir de 24,95 € sur Amazon sur consoles et à 33,99 € sur PC par Gamesplanet, qui propose également de précommander l'extension avec une réduction.