Tales of Arise et Scarlet Nexus : du contenu cross-over gratuit pour les 2 jeux lancé en vidéo

Tales of Arise n'en est pas à sa première collaboration : il avait déjà eu droit à du contenu gratuit Sword Art Online l'année dernière. C'est cette fois une autre licence originale de Bandai Namco Games qui va faire une incursion dans le jeu de rôle à succès, Scarlet Nexus. Les joueurs peuvent dès à présent télécharger un patch 1.05 débloquant l'épée Myoho Murasama (Réplique) pour Alphen, ainsi que, la Barrette Artisanale (Réplique) et Baki, 2 accessoires exclusifs, et même la musique de combat Opposed Wiewpoint.

Cette collaboration entre les franchises va dans les 2 sens, car Scarlet Nexus accueille lui aussi dans le même temps des nouveautés en lien avec Tales of Arise ! Les adeptes du RPG peuvent récupérer gratuitement l'Épée Ardente, le Masque de fer brisé, la Poupée de Jeune Hibou Hootle, ainsi que la musique de fond de combat Flame of Hope. Tous ces ajouts sont présentés dans le trailer du partenariat ci-dessus.



Dans le même temps, la mise à jour 1.08 de Scarlet Nexus amène un mode Très Facile, la possibilité de transférer ses Trophées de la PS4 vers la PS5, et celle de récupérer votre progression de la Story Demo. Une deuxième démo reprenant le démarrage de l'aventure va en effet être proposée prochainement, mais elle n'a pas encore de date de sortie.

