TGS 2021 : Tales of Arise, Kirito et Asuna de Sword Art Online débarqueront prochainement en jeu !

Mine de rien, cela va bientôt faire un mois que Tales of Arise est sorti sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, qui a été un véritable succès pour Bandai Namco, qui se targuait d'avoir écoulé plus d'un million d'exemplaires de son jeu quelques jours seulement après son lancement. L'éditeur organisait ce dimanche un live pour parler de la licence dans le cadre du TGS 2021, à revoir en fin d'article, et nous a bien surpris avec l'annonce d'un DLC payant en collaboration avec Sword Art Online, en plus d'une mise à jour gratuite avec quelques nouveautés.

Tout d'abord, l'ensemble de ces contenus sera disponible la semaine prochaine, le jeudi 7 octobre. Le patch permettra à tous les joueurs de choisir deux nouvelles difficultés, Facile et Inconnu, cette dernière proposant un challenge plus relevé. Trois affrontements spéciaux permettront de leur côté de récupérer des armes inédites en battant de nouveaux ennemis.

Concernant la collaboration, vous aurez sans doute reconnu dans la bande-annonce le thème du jeu Sword Art Online: Alicization Lycoris, puisque c'est de là que viennent les versions de Kirito et Asuna que nous pourrons combattre en achetant ce DLC proposé à 1 760 ¥ (un peu moins de 14 €, mais le prix en Europe reste à déterminer). Des tenues inspirées de la licence seront également proposées pour Alphen, Shionne et Law, ce dernier partageant le même doubleur que Kirito aussi bien en anglais qu'en japonais (Bryce Papenbrook et Yoshitsugu Matsuoka). Les deux épées du protagoniste de SAO pourront aussi être débloquées. Enfin, une mission spéciale fera apparaître nos deux héros où ils seront cette fois de notre côté, avec un Arte Mystique à la clé pour Alphen, visible dans la vidéo.

