Tales of the Shire dévoile sa date de sortie avec une longue vidéo de gameplay

Comme prévu, Private Division et Weta Workshop ont diffusé hier A Hobbit Day Showcase, une longue présentation dédiée à Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game, leur cozy game à la Comté dans l'univers du Seigneur des Anneaux. L'occasion de découvrir du gameplay, mais également la date de sortie.

Les studios avaient annoncé un peu avant que le lancement ne se fera pas en 2024, l'attente ne sera heureusement pas trop longue, la date de sortie de Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game est fixée au 25 mars 2025 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Le jeu nous permettra d'incarner un Hobbit à Lèzeau, près de Hobbitebourg, afin de décorer sa propre maison, de pêcher, de cueillir des fruits et des herbes, de faire du commerce avec les autres habitants ou encore de cuisiner des plats et créer des liens avec les Hobbits. Bref, les joueurs ne vont pas s'ennuyer dans ce cozy game.

Vous pouvez retrouver une courte bande-annonce ainsi que la rediffusion intégrale du Hobbit Day Showcase ci-dessus. En attendant de mettre les mains sur Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game le 25 mars prochain, vous pouvez retrouver Le Hobbit de J.R.R. Tolkie, illustré par Alan Lee, à 39,90 € sur Amazon.