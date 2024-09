Tales of the Shire : déjà une grosse déception pour le cozy game avec les Hobbits

L'éditeur Private Division et le développeur Weta Workshop préparent depuis un moment déjà Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game, un cozy game qui nous permettra de vivre la vie de Hobbits à la Comté, dans l'univers du Seigneur des Anneau, mais bien loin de la Guerre de l'Anneau. Les studios nous ont donné rendez-vous le 22 septembre prochain pour A Hobbit Day Showcase avec des informations inédites, mais dès aujourd'hui, une mauvaise nouvelle tombe.

Les studios ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour annoncer le report de Tales of the Shire. Jusqu'ici attendu en fin d'année 2024 sur ordinateurs et console, le cozy game sortira finalement en début d'année 2025. Weta Workshop Game Studio déclare ainsi :

Nous sommes tous ravis de vous compter parmi nous dans la Comté, un coin paisible du monde de J.R.R. Tolkien. Lorsqu’un nouveau Hobbit débarque à Lèzeau pour la toute première fois, nous voulons que ce moment soit tout ce que vous espérez. Pour nous assurer de concrétiser cette vision, Tales of the Shire sera désormais lancé début 2025. Merci pour votre patience et votre soutien continu. N’oubliez pas de vous connecter à notre A Hobbit Day Showcase le 22 septembre pour en savoir plus sur Tales of the Shire et notre nouvelle date de sortie.

Les joueurs sont évidemment déçus, mais ce report devrait être bénéfique pour la qualité du titre. Rendez-vous en fin de semaine prochaine pour assister à la présentation et découvrir des fonctionnalités de Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game. D'ici là, vous pouvez retrouver Le Hobbit de J.R.R. Tolkien en édition de poche collector à 9,90 € sur Amazon.