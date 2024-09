Tales of the Shire : un évènement incontournable pour tous les fans du Seigneur des Anneaux

Private Division et Weta Workshop doivent sortir d'ici la fin de l'année Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game, un cozy game avec des Hobbits à la Comté, dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Les informations sont maigres pour le moment, même si la première bande-annonce fait déjà rêver les joueurs.

Heureusement, nous aurons davantage d'informations très prochainement. Les studios profiteront du Hobbit Day le 22 septembre prochain pour présenter « un évènement spécial intitulé A Hobbit Day Showcase ». La date n'est pas choisie au hasard, c'est l'anniversaire de Bilbon et Frodon Sacquet, nés le même jour (mais avec 78 ans d'écart). Alors, à quoi faut-il s'attendre pour ce Hobbit Day Showcase ? Eh bien les studios nous teasent déjà :

Un événement à ne pas manquer pour les joueurs qui souhaitent découvrir les fonctionnalités du jeu présentées par les développeurs de Wētā, telles que la cuisine, la pêche, la cueillette, la décoration, le commerce et bien plus encore ! Les fans pourront en apprendre plus sur le processus minutieux de création du jeu et sa narration qui reste fidèle aux livres et découvrir les personnages qu'ils rencontreront dans Tales of the Shire.

L'évènement sera à suivre sur Twitch, YouTube, TikTok et X (ex-Twitter), il sera suivi d'une foire aux questions en direct de la TwitchCon, à partir de 20h00, exclusivement sur Twitch cette fois. Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game est attendu sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Netflix Games à une date encore inconnue. D'ici là, vous pouvez retrouver Le Hobbit de J.R.R. Tolkien en édition de poche collector à 9,90 € sur Amazon.