Tales of Symphonia Remastered dévoile sa date de sortie en vidéo

Ce mercredi est marqué par la sortie de God of War Ragnarök, mais un Kratos peut visiblement en cacher un autre, car Bandai Namco a décidé de nous reparler de Tales of Symphonia Remastered, jeu dans lequel l'un des membres de notre équipe se nomme Kratos Aurion. Si vous aviez manqué l'annonce, cette version modernisée avait été dévoilée en septembre lors du Nintendo Direct, tout en sachant qu'il sortira sur PS4 et Xbox One en plus de la Switch. Il manquait toutefois un détail important, sa date de lancement, que nous apprenons au détour d'une bande-annonce.

Tales of Symphonia Remastered sera donc disponible le 17 février 2023, lui qui proposera des graphismes améliorés, une jouabilité repensée et des fonctionnalités supplémentaires non précisées. Cet épisode permet pour rappel de jouer en coopération jusqu'à 4 joueurs pour venir à bout des ennemis menaçant Sylvarant et Tethe'alla. En plus du jeu standard, une édition dite « de l'Élu » permettra aux fans de récupérer un steelbook, trois illustrations et des stickers des personnages. Les précommandes ont au passage été lancées.

Si vous êtes un joueur PC, Tales of Symphonia est déjà disponible depuis des années et vous pouvez l'acheter sur Gamesplanet au prix de 16,99 €.