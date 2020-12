15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un gros jeu de simulation offert pour le jour #1 !

Il était difficile de passer à côté l'année dernière : Epic Games avait frappé fort avec son opération 12 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store, nous permettant de récupérer une dizaine de titres, dont des gros, pour les fêtes de fin d'année. Réjouissez-vous, l'initiative recommence en cette fin 2020, avec cette fois 15 jours de jeux gratuits à partir de ce 17 décembre.

Alors, qui pour ouvrir le bal ? Histoire de mettre la barre haut, c'est le jeu de construction de villes Cities: Skyline qui peut être récupéré jusqu'à demain 17h00. N'oubliez pas de l'ajouter à votre ludothèque !

Cities: Skyline

Cities: Skylines est une version moderne de la simulation urbaine classique. Le jeu propose de nouveaux éléments, vous permettant de vivre les sensations grisantes et les contraintes de la création et de la gestion d'une ville réelle tout en enrichissant certains aspects bien connus de l'expérience de construction de ville. Par les créateurs de Cities in Motion, le jeu présente fièrement un système de transport entièrement développé. Vous avez aussi la possibilité de modifier le jeu à votre guise pour équilibrer la simulation complexe à plusieurs niveaux. La seule limite : votre imagination. Alors prenez le contrôle et visez grand !