12 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : trois AAA offerts pour la semaine bonus !

Ce n'est pas fini ! Après deux semaines intensives pour l'Epic Games Store, avec un jeu différent offert toutes les 24h, l'opération des 12 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store aurait dû se finir avec un illogique, mais appréciable treizième jour avec Yoo-Ka Laylee & The Impossible Lair en vedette.

Epic Games ne va cependant pas s'arrêter là, et lance une semaine supplémentaire de festivités. Dès maintenant et jusqu'au 9 janvier à 17h00, vous pouvez vous jeter sur pas moins de trois expériences différentes, en l'occurrence des AAA qui méritent le détour. Vous pouvez récupérer Darksiders Warmastered Edition, Darksiders II Deathinitive Edition et Steep sans effort, pour des heures de plaisir gratuit si vous ne les aviez jamais eus dans votre ludothèque. À priori, après tout cela, l'EGS devrait reprendre son rythme hebdomadaire d'offre de jeu.

Les soldes sont de leur côté prolongés jusqu'à la même date, pour que les retardataires puissent profiter de réductions ou de bons d'achat.

