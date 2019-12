12 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : enquêtez sur votre voisin fou avec le titre offert du jour #12

Il semblerait que l'Epic Games Store ait un peu de mal avec les notions mathématiques de base, car les 12 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store vont finalement en durer 13, et nous n'allons pas nous en plaindre.

Depuis cette fin d'après-midi, vous pouvez à présent télécharger Hello Neighbor sans frais, et ce jusqu'à mardi 17h00. À mi-chemin entre le thriller et le jeu d'infiltration, ce titre signé Dynamic Pixels nous amène à enquêter sur les agissements d'un voisin très trouble en nous faufilant dans sa maison sur plusieurs jours.

Hello Neighbor est un jeu d'horreur/infiltration consistant à vous introduire dans la maison de votre voisin pour découvrir l'horrible secret qu'il cache dans sa cave. Vous êtes opposé à une IA avancée qui apprend en fonction de vos actions. Vous vous êtes introduit par la fenêtre de la cour arrière ? Attendez-vous à y trouver un piège la prochaine fois. Vous êtes passé par la porte d'entrée ? Une caméra y sera bientôt installée. Vous voulez vous enfuir ? Le Voisin trouvera un raccourci pour vous rattraper.

Et il y aura donc un treizième jour de jeux gratuits pour conclure l'opération. Il s'agira à priori de Yooka-Laylee, voire de sa suite, Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

Lire aussi : SOLDES de l'Epic Games Store : des bons d'achat de 10 € offerts « en illimité » et des réductions jusqu'à -75 % pour Noël !