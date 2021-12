15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un jeu d'aventure magique offert pour le jour #12, les derniers jeux gratuits en fuite ?

Nous approchons doucement, mais sûrement, de la fin des 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store. Et c'est avec une offre inédite que la boutique nous récompense pour notre fidélité aujourd'hui en nous invitant à ajouter à notre ludothèque Mages of Mystralia, le jeu d'action et d'aventure dans un monde magique de Borealys Games.

Comme toujours, vous avez jusqu'à demain, 16h59, pour le déverrouiller définitivement et y accéder quand vous le désirez.



Mages of Mystralia Dans un monde de magie, votre esprit est votre meilleure arme. Apprenez à contrôler cette magie et créez vos propres sorts pour combattre vos ennemis, explorer des régions mystérieuses, et réparer les erreurs passées du royaume de Mystralia.

Ce 28 décembre, c'est un titre représenté par un grille-pain qui sera temporairement gratuit. Plus de suspense, billbil-kun, qui avait leaké des jeux de l'opération par le passé, affirme qu'il s'agira de Moving Out et qu'il sera suivi par Salt and Sanctuary le 29. L'initiative se terminera avec un ultime titre à télécharger du 30 décembre au 6 janvier, qui lui n'est pas nommé par le membre de Dealabs.

En revanche, une autre fuite diffusée sur Reddit vient corroborer ses dires, et ajouterait Tomb Raider Trilogy pour conclure ces 15 jours d'offres : Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider seront-ils proposés gratuitement ce jeudi ? Wait & see !

