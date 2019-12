SOLDES de l'Epic Games Store : des bons d'achat de 10 € offerts « en illimité » et des réductions jusqu'à -75 % pour Noël !

Ce mois-ci, l'Epic Games Store fête son premier anniversaire, et célèbre aussi Noël comme il se doit, en faisant des cadeaux à ses clients. Cela passe par l'opération des 12 jours de jeux gratuits, mais aussi par des Soldes des fêtes de fin d'année qui valent le détour.

Du 19 décembre au 1er janvier, vous pouvez retrouver une partie du catalogue avec des promotions allant jusqu'à -75 %, idéal pour refaire votre bibliothèque en vue de l'éventuel temps libre des tout aussi éventuelles vacances de Noël. World War Z à 13,99 €, Rainbow Six Siege à 7,99 €, Metro: Last Light Redux à 4,99 €, Assassin's Creed Origins à 14,99 €, Alan Wake à 3,74 €... Les offres sont plus intéressantes les unes que les autres, et vous pouvez les retrouver à cette adresse.

Mais ce n'est pas tout ! Histoire de réveiller la fièvre acheteuse qui règne en nous, l'EGS nous offre, sans rien faire, un bon d'achat de 10 €, à récupérer sur ce portail (ou qui sera débloqué en même temps si vous achetez un jeu ou téléchargez le titre gratuit du moment). Il sera ensuite automatiquement appliqué pour toute commande supérieure ou égale à 14,99 € ! Ainsi, Assassin's Creed Origins évoqué précédemment passe à 4,99 € une fois la commande validée, par exemple.

Vous en voulez encore plus ? Si vous utilisez votre bon Epic de 10 €, vous en obtiendrez un autre de valeur équivalent pour la commande suivante, et ainsi de suite, sans aucune limite de l'offre si ce n'est que l'achat doit toujours être supérieur ou égal à 14,99 € : vous pouvez donc enchaîner les achats à prix réduit et vous faire une bibliothèque de titres intéressants pour pas cher ! Le dernier bon Epic en votre possession périmera le 1er mai 2020 à 8h59, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser avant la fin de ces alléchantes Holiday Sales.