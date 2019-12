12 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un jeu de stratégie avec des mechas offert pendant 24h pour le jour #1

Après un an à avoir offert au moins un jeu toutes les deux semaines, puis toutes les semaines, Epic Games se fait plaisir en proposant un titre gratuit par jour pendant les fêtes de fin d'année.

Dans le cadre de l'opération sobrement baptisée 12 jours de jeux gratuits, vous allez, tous les jours à 17h00 entre ce 19 décembre et le 1er janvier, venir récupérer un présent. Il faudra cependant être vif, car l'expérience en question pourra être obtenue sans frais pendant 24 heures seulement, vous aurez ainsi jusqu'au lendemain à 16h59 pour ajouter définitivement le jeu à votre bibliothèque. Pour ouvrir le bal, c'est Into the Breach qui peut être récupéré jusqu'à demain.

Pilotez de puissants mechas venus du futur dans une lutte acharnée contre une menace extraterrestre. À chaque tentative de sauver le monde, vous devrez faire face à un nouveau défi généré aléatoirement dans ce jeu de stratégie au tour par tour développé par les créateurs de FTL.

À en croire le logo teasé sur la page d'accueil de l'EGS, Towerfall pourrait bien lui succéder demain.