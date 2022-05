SOLDES de l'Epic Games Store : les Méga Soldes et les bons Epic illimités de retour, avec un petit changement !

C'est une tradition depuis quelques années maintenant : au milieu du mois de mai, l'Epic Games Store organise ses Méga Soldes pour 4 semaines de promotions intéressantes. Elles s'étaleront de ce 19 mai 2022 à 17h00 au 16 juin 2022 à la même heure, et concerneront plus de 1 600 jeux et DLC, qui bénéficieront de promotions allant jusqu'à 75 %.

Vous pouvez retrouver l'intégralité des offres directement sur l'Epic Games Store. Et si ces rabais ne suffisent pas, sachez que les Bons Epic illimités sont également de retour ! Ils seront un peu différents, car il ne s'agira plus de coupons de 10 €, mais de Bons Epic de 25 % de promo valables sur les produits déjà disponibles de 14,99 € et plus. Et à chaque fois que vous en utilisez l'un lors d'une commande, vous en recevrez un nouveau, et ce jusqu'à la fin des Méga Soldes.

Oui ! Chaque compte Epic Games recevra automatiquement un bon Epic de 25% à utiliser pendant les Méga soldes. Le bon Epic de 25% ne peut être appliqué qu'aux jeux déjà sortis sur l'Epic Games Store. Vous pouvez l'utiliser lors des achats de jeux individuels ou des achats regroupant plusieurs titres dont la valeur est de 14,99 € ou plus, après application des réductions. Les taxes et autres frais sont exclus du calcul du prix d'achat minimum obligatoire. Ce bon ne peut pas être utilisé pour des préachats ou pour des achats autres que des jeux (p. ex. contenus additionnels comme des DLC ou des pass saisonniers), ou pour des achats en jeu (p. ex. monnaie virtuelle comme les V-bucks de Fortnite, ou les mises à niveau comme le mode Sauver le monde). Vous recevrez un bon pour chaque transaction éligible que vous effectuerez. Les bons expirent le jeudi 16 juin 2022 à 17h00 (heure centrale européenne).

L'opération sera également accompagnée de l'offre d'un gros jeu par semaine pendant 4 semaines : vous pouvez retrouver l'identité du premier par ici.