Epic Games Store : un FPS incontournable de 2K gratuit pour l'ouverture des Méga Soldes !

L'opération des Méga Soldes revient ce jeudi pour 4 semaines de promotions intéressantes, sublimées par les Bons Epic offrant 25 % de réduction sur les commandes de 14,99 € et plus. Cerise sur le gâteau, Epic Games va en parallèle offrir 4 gros jeux pour rincer sa communauté comme il se doit.

Le premier a ouvrir le bal, gratuit du 19 au 26 mai, n'est autre que Borderlands 3, un d'ores et déjà classique de 2K Games et Gearbox Software paru en 2019.

Borderlands 3

Le jeu de tir de référence est de retour avec ses trilliards de flingues pour une aventure démente ! Découvrez de nouveaux mondes et affrontez vos ennemis avec l'un des quatre Chasseurs de l'Arche proposés, des héros en quête de trésors avec chacun leurs propres compétences et options de personnalisation. Jouez en solo ou en coop pour sauver la galaxie d'une secte et de ses leaders sans pitié.