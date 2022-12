15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un indispensable FPS avec des nazis offert pour le jour 6

Après deux belles surprises en la personne de Sable et Them's Fightin' Herds, l'opération des 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store se calme un peu avec l'offre d'un jeu déjà proposé gratuitement cette année. Il s'agit de Wolfenstein: The New Order, un classique des FPS narratifs modernes qui mérite sa place dans votre ludothèque si vous ne l'avez pas encore.

Vous pouvez le récupérer gratuitement via le lien ci-dessous, jusqu'à demain 17h00.

Wolfenstein: The New Order Développé chez MachineGames, un studio composé d'un collectif de développeurs aguerris et reconnus pour leurs travaux sur des jeux au scénario palpitant, Wolfenstein propose une histoire passionnante remplie d'action, d'aventure et de combats en vue subjective. Intense, doté d'une ambiance et d'une mise en scène cinématographiques – rendues avec un luxe de détails époustouflant grâce au moteur id Tech d'id Software – Wolfenstein envoie les joueurs à travers l'Europe afin de saborder la machine de guerre nazie. Avec le concours d'un petit groupe de résistants, infiltrez des installations lourdement gardées, combattez des légions de Nazis bardés d'équipement high-tech, et emparez-vous des armes incroyables qui leur ont permis de conquérir la Terre – et bien davantage encore.

L'offre de demain est teasée par ce qui ressemble très fortement à une brique venue d'un jeu LEGO, mais lequel ? Star Wars : La Saga Skywalker ? Bricktales ? Builder's Journey ? Un autre ? La réponse ce mercredi !