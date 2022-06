Epic Games Store : un incontournable FPS avec des nazis offert cette semaine !

Les Méga Soldes de l'Epic Games Store sont comme chaque année l'occasion de récupérer de gros jeux gratuitement. Après Borderlands 3 et BioShock: The Collection, Epic Games s'éloigne de 2K Games pour se rapprocher de Bethesda Softworks avec l'offre de Wolfenstein: The New Order jusqu'au 9 juin 2022 à 17h00.

Pour le résumé officiel et le lien de téléchargement, ça se passe ci-dessous.

Wolfenstein: The New Order Intense, doté d'une ambiance et d'une mise en scène cinématographiques – rendues avec un luxe de détails époustouflant grâce au moteur id Tech 5 d'id Software – Wolfenstein envoie les joueurs à travers l'Europe afin de saborder la machine de guerre nazie. Avec le concours d'un petit groupe de résistants, infiltrez des installations lourdement gardées, combattez des légions de nazis bardés d'équipements high-tech, et emparez-vous des armes incroyables qui leur ont permis de conquérir la Terre – et bien davantage encore.

Nous avons désormais rendez-vous jeudi prochain pour la dernière offre des Méga Soldes, pour un gros coup avant la fin des promotions ?

