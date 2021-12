15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un jeu coopératif incontournable offert pour le jour #13 !

Il n'y a plus trop de suspens pour les dernières offres des 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store, les fuites ayant vendu la mèche avant l'heure. C'est bien Moving Out, le jeu coopératif autour du déménagement, qui peut être récupéré sans frais jusqu'à ce mercredi 29 décembre à 16h59.

Son résumé officiel et le lien pour l'ajouter définitivement à votre ludothèque sont disponibles ci-dessous.

Moving Out

Moving Out est un simulateur de déménagement à la physique complètement déjantée qui donne un tout nouveau sens aux jeux de coopération !

Êtes-vous prêt à vous lancer dans une toute nouvelle carrière ? En tant que professionnel de l'aménagement et du déplacement des meubles fraîchement diplômé, vous effectuerez des déménagements dans la ville très animée de Packmore. Smooth Moves n'est peut-être pas une grande entreprise de déménagement, mais aucune tâche n'est trop dangereuse ou trop étrange pour cette équipe qui ne recule devant rien. Conduisez votre entreprise au sommet, recrutez des personnages hauts en couleur et personnalisables, et sauvez la ville du péril mobilier !