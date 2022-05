Epic Games Store : une compilation de 3 excellents FPS de 2K offerte cette semaine !

La semaine dernière, Epic Games a lancé ses Méga Soldes qui dureront jusqu'au 16 juin. Pour marquer le coup, ce sont 4 productions majeures qui vont être offertes chaque jeudi aux joueurs. La première n'était autre que Borderlands 3, le FPS de Gearbox Software édité par 2K Games. Il semble que l'éditeur ait signé un partenariat privilégié, puisque ce sont encore ses jeux qui sont à l'affiche. Oui, au pluriel, car c'est une compilation qui peut être récupérée jusqu'au 2 juin à 17h00.

Les trois FPS d'Irrational Games et feu 2K Marin sont à l'honneur puisque BioShock: The Collection est donc à récupéré durant ces prochains jours. Le lien et la description des différents épisodes sont à retrouver ci-dessous.

BioShock: The Collection Il y a toujours un phare. Il y a toujours un homme. Il y a toujours une ville.

Découvrez les mondes inoubliables et les histoires exceptionnelles de BioShock, la franchise au succès phénoménal, dans BioShock: The Collection. Explorez les villes de Rapture et Columbia dans BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered et BioShock Infinite: The Complete Edition, qui incluent l'ensemble du contenu additionnel solo. Luttez pour votre survie et surpassez vos ennemis, que ce soit dans les fonds sous-marins ou au-dessus des nuages. Comprend : BioShock Remastered : explorez la cité sous-marine de Rapture, un refuge pour les plus grands esprits de notre société que l'ego démesuré d'un homme a transformé en un cauchemar dystopique.

BioShock 2 Remastered : découvrez Rapture à travers les yeux du Sujet Delta, un Protecteur prototype effrayant qui s'est lancé dans une périlleuse mission pour sauver sa Petite Sœur disparue.

BioShock Infinite: The Complete Edition : redevable aux mauvaises personnes, le détective privé Booker DeWitt doit accepter une mission impossible : voyager jusqu'à une ville volant au-dessus des nuages, et sauver une femme du nom d'Elizabeth.

La prochaine offre est une fois de plus cachée derrière un coffre, alors tout est possible, mais vous savez au moins où placer la barre quant à vos attentes.

Sinon, Tiny Tina's Wonderlands est vendu à partir de 44,99 € sur Amazon.