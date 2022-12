15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : 3 Fallout offerts pour le jour 8 !

L'opération des 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store se poursuit aujourd'hui avec un huitième cadeau. Son emballage d'hier laissait potentiellement penser qu'il renfermait un Fallout, et il s'agit presque de cela, car nous avons 24 heures pour télécharger pas moins de 3 jeux de la série ! Il s'agit de Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game, Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game et Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, les épisodes fondateurs de la saga.

Vous pouvez les déverrouiller gratuitement jusqu'à demain, 17h00, via le lien ci-dessous.

Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game

Vous venez de dénicher le jeu de rôle post-apocalyptique classique qui a donné un nouveau souffle au genre CRPG. Le système S.P.E.C.I.A.L. de Fallout® propose des types de personnages entièrement différents, de sérieuses décisions et de riches développements qui vous laissent un contrôle total sur le jeu. Explorez les ruines ravagées d'une civilisation de l'âge d'or. Vous pourrez au choix discuter, passer furtivement ou combattre pour vous frayer un passage à travers des adversaires comme des mutants, des gangsters ainsi que des robots. Prenez les bonnes décisions ou vous finirez comme les autres héros déchus dans ce champ de ruines...

Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game

Fallout® 2 est le second volet du jeu récompensé par les critiques, qui a sorti le RPG des donjons pour le placer dans un rétro-futur dynamique et apocalyptique.

Cela fait 80 ans que vos ancêtres ont traversé les Terres désolées. À la recherche du Jardin d'Éden en kit pour sauver votre village primitif, vous devrez vous méfier des radiations, des mutants mégalomanes et d'une succession ininterrompue de mensonges et de trahisons. C'en est à se demander si qui que ce soit a encore quelque chose à gagner dans ce nouveau monde.

En vous forçant à maîtriser les compétences et les spécificités de votre personnage pour survivre, Fallout® 2 vous mettra au défi de vivre dans un monde post-nucléaire dont le futur disparaît peu à peu à chaque instant...

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel

Vous êtes un paria. Tiré du ruisseau, nous vous transformerons en une arme efficace. Vous apprendrez à ployer, ou vous vous briserez. Dans ces temps difficiles, votre fraternité est tout ce qu'il vous reste, dans ces Terres désolées.

Vos armes seront vos amis. Vous les utiliserez pour protéger les faibles... qu'ils le veuillent ou non. Vos compagnons d'escouade seront comme une seconde famille, et ceux qui survivront remporteront gloire, respect et trésors de guerre.