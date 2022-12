15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un jeu LEGO charmant et original offert pour le jour 7

L'opération des 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store alterne entre les titres déjà offerts par le passé et les productions proposées gratuitement pour la première fois. Le jeu du jour fait partie de la deuxième catégorie, car il s'agit de LEGO Builder's Journey, le titre de réflexion attachant nous demandant d'utiliser les célèbres briques danoises pour avancer dans des tableaux façon diorama.

Vous avez jusqu'à jeudi 17h00 pour ajouter l'application à votre ludothèque, via le lien ci-dessous.

LEGO Builder's Journey

Prenez votre temps pour résoudre des puzzles tout en vous plongeant dans le monde poétique des briques LEGO.

LEGO Builder's Journey est un jeu de réflexion géométrique et immersif qui vous invite parfois à suivre les instructions… et d'autres fois à les enfreindre.

Votre histoire se composera de hauts et de bas, de défis et de victoires. Le voyage du constructeur (Builder's Journey) consiste à découvrir qui nous sommes et qui nous pouvons devenir.

Le splendide univers des briques LEGO prend vie grâce aux éléments LEGO les plus réalistes jamais vus à l'écran, avec notamment de superbes rendus en ray tracing.

Avec la mise à jour gratuite Mode Créatif !

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, exprimez pleinement votre créativité : construisez et partagez vos créations avec le Mode Créatif.

Dans le Mode Créatif, construisez vos propres modèles. Choisissez une plaque thématique et laissez parler votre créativité. Construisez une voiture de course, un vaisseau pirate ou même une nouvelle scène du jeu. Rendez-vous dans le Mode Photo, modifiez l'angle de la caméra, changez l'atmosphère, prenez une photo et envoyez-la à vos amis.