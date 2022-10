Epic Games Store : Fallout 3 et Evoland Legendary Edition gratuits cette semaine, un Warhammer et un tout nouveau jeu d'horreur offerts ensuite

Après avoir offert plusieurs titres dont la thématique était en lien avec l'horreur pour Halloween, l'Epic Games Store fait une pause cette semaine. Il permet en effet de récupérer gratuitement deux jeux de rôle bien différents : le classique Fallout 3: Game of the Year Edition, et la compilation de deux RPG retraçant l'histoire et les inspirations du genre, Evoland Legendary Edition.



Les liens de téléchargement et les résumés sont disponibles ci-dessous.

Fallout 3: Game of the Year Edition Avec Fallout 3 : Édition Jeu de l'Année, vivez le jeu le plus acclamé de 2008 comme jamais auparavant. Créez un personnage et descendez dans un monde post-apocalyptique grandiose où la survie est un combat de chaque instant. Fallout 3 : Édition Jeu de l'Année comprend les cinq packs d'extension du jeu Fallout 3 : Opération : Anchorage - Entrez dans une simulation militaire et luttez pour libérer Anchorage, en Alaska, de ses envahisseurs communistes chinois.

The Pitt - Voyagez dans les ruines post-apocalyptiques de Pittsburgh et laissez-vous entraîner dans un conflit entre les esclaves et leurs maîtres pillards.

Broken Steel - Passez le niveau maximal à 30 et terminez le combat contre les restes de l'Enclave aux côtés de Liberty Prime.

Point Lookout - Lancez-vous dans une mystérieuse aventure ouverte dans un immense marécage trouble le long de la côte du Maryland.

Mothership Zeta - Défiez des ravisseurs extraterrestres hostiles et frayez-vous un chemin hors du vaisseau mère en orbite plusieurs kilomètres au-dessus des Terres désolées de la capitale. Evoland Legendary Edition Evoland est un voyage à travers l'histoire des jeux d'action/aventure, au cours duquel vous pourrez débloquer de nouveaux systèmes de gameplay, technologies et améliorations graphiques en progressant dans le jeu. Inspiré par de nombreuses licences cultes qui ont marqué l'histoire des jeux de rôle, Evoland vous fera voyager, des graphismes monochromes à la 3D, et des batailles au tour par tour aux combats de boss en temps réel, le tout avec une bonne dose d'humour et de références à des jeux emblématiques. Le style graphique d'Evoland 2 change tandis que vous voyagez dans le temps, et son gameplay évolue au fil de l'aventure. Il s'agit d'un véritable jeu de rôle, doté d'un scénario profond basé sur les voyages dans le temps : vous serez amené à traverser différentes époques et même à changer le cours de l'histoire du monde. Mais comment s'assurer que les conséquences de vos actes ne rendront pas les choses encore pires qu'avant ? Pleine d'humour et de références à des jeux emblématiques, la série des Evoland propose une aventure épique et extraordinaire, qui se démarque clairement de tous les jeux que vous connaissez.

Le jeudi 27 octobre, nous pourrons ensuite déverrouiller gratuitement le jeu de rôle tactique Warhammer 40,000: Mechanicus et surtout Saturnalia, aventure horrifique offerte en day one, dès sa sortie sur PC !