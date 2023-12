17 jeux gratuits de l'Epic Games Store : l'opération festive de retour avec trois extensions d'un FPS populaire pour commencer

Depuis 2020, Epic Games nous proposait chaque fin d'année son opération des 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store, avec quotidiennement des titres gratuits à récupérer dans sa boutique. En cette fin 2023, nous allons encore une fois pouvoir profiter d'offres similaires, même si le fonctionnement a très légèrement été modifié. En effet, et c'est officiel, ce sont pas moins de 17 jeux gratuits qui vont être proposés en parallèle des soldes dans la boutique, mais pas tous les jours, du moins pour commencer. D'ailleurs, ce n'est pas une production à proprement parler qui est offerte dès ce mercredi, mais un pack d'extension pour un « free-to-play» que nous adorons, Destiny 2. Les guillemets, c'est parce qu'il est difficile de considérer le FPS de Bungie de la sorte tant l'expérience pour les Nouvelles Lumières est réduite à peau de chagrin et qu'il faut nécessairement passer à la caisse pour réellement en profiter. Mais avec le cadeau du moment, vous aurez de quoi vous amuser.

C'est donc Destiny 2 : Collection Héritage (2023) qui est proposé pendant une semaine, jusqu'au 20 décembre à 17h00, un pack comprenant les extensions Bastion des Ombres (An 3), Au-delà de la Lumière (An 4) et La Reine Sorcière (An 5), soit toutes celles encore disponibles en dehors d'Éclipse (An 6) parue en début d'année, puisque la campagne de la Guerre Rouge (An 1) et Renégats (An 2) ont été supprimées depuis bien trop longtemps déjà... sans parler des saisons faisant le lien narratif entre chaque contenu. Notez qu'un système de sauvegarde interplateforme est présent, mais qu'il faut posséder les DLC sur toutes celles où vous souhaiter jouer. C'est toutefois un beau cadeau, surtout que la situation financière du studio n'est pas au mieux. En revanche, il semble que le pack ne puisse pas être récupéré si vous possédez déjà une partie de son contenu sur l'EGS...

Destiny 2 : Collection Héritage (2023) Cette édition comprend La Reine Sorcière, Au-delà de la Lumière et Bastion des Ombres. Jouez à trois campagnes épiques et déverrouillez 37 armes exotiques, 15 pièces d'armure exotiques ainsi que le pouvoir stasique vous permettant d'immobiliser et contrôler vos ennemis sur le champ de bataille. Destiny 2 : Bastion des Ombres - Alors que les héros de la dernière Cité portent leur regard vers les frontières de notre galaxie, de nouveaux Cauchemars émergent d'une force maléfique ancienne qui reposait sous la surface de notre Lune oubliée. Voyagez à travers un mystérieux Bastion de la Ruche et collaborez avec Eris pour vaincre les Cauchemars avant qu'ils ne replongent l'humanité dans une ère de Ténèbres.

- Alors que les héros de la dernière Cité portent leur regard vers les frontières de notre galaxie, de nouveaux Cauchemars émergent d'une force maléfique ancienne qui reposait sous la surface de notre Lune oubliée. Voyagez à travers un mystérieux Bastion de la Ruche et collaborez avec Eris pour vaincre les Cauchemars avant qu'ils ne replongent l'humanité dans une ère de Ténèbres. Destiny 2 : Au-delà de la Lumière - Europe détient des secrets, y compris le sombre pouvoir stasique. Travaillez avec la mystérieuse Exo inconnue pour exploiter ce pouvoir avant que Vigris, la Kall des Ténèbres, ne le remette à ses forces déchues. Améliorez votre arsenal, maîtrisez la stase, et allez au-delà de la Lumière.

- Europe détient des secrets, y compris le sombre pouvoir stasique. Travaillez avec la mystérieuse Exo inconnue pour exploiter ce pouvoir avant que Vigris, la Kall des Ténèbres, ne le remette à ses forces déchues. Améliorez votre arsenal, maîtrisez la stase, et allez au-delà de la Lumière. Destiny 2 : La Reine Sorcière - Plongez dans le monde du trône de Savathûn, un pays des merveilles corrompu et splendide, et découvrez comment elle est parvenue à voler la Lumière avec sa Ruche lumineuse. Apprenez les secrets requis pour fabriquer de nouvelles armes, dont un nouveau type : le glaive, et faites face à la vérité dans un royaume de mensonges.

Le prochain jeu offert sera dévoilé dans une semaine et, si nous en croyons billbil-kun, le rythme devrait ensuite être journalier jusqu'au 17e titre en début d'année prochaine. Bref, wait & see. Pour ne pas changer, le visuel sert à teaser la production en question, donc si jamais vous avez des idées concernant son identité, n'hésitez pas à les émettre en commentaires.

