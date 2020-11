Epic Games Store : MudRunner gratuit cette semaine, un jeu indé culte offert par la suite

Après avoir offert Elite Dangerous et The World Next Door la semaine dernière, l'Epic Games Store change cette fois totalement de registre et nous propose de conduire gratuitement des poids lourds dans la boue avec un jeu de simulation développé par Saber Interactive et édité par Focus Home Interactive, MudRunner.

Vous ne connaissez pas du tout le jeu ? Eh bien, voici une présentation, ainsi que le lien pour le télécharger gratuitement.

MudRunner MudRunner est l'expérience off-road ultime qui vous place au volant d'incroyables véhicules tout-terrain, et vous défie d'affronter les conditions extrêmes de la Sibérie avec pour seules aides une carte et une boussole ! Conduisez 19 véhicules tout-terrain puissants, chacun doté de ses propres caractéristiques et de son équipement. Réalisez vos objectifs et assurez vos livraisons en bravant les éléments à travers des paysages sauvages, le tout rythmé par des cycles jour-nuit dynamiques. Explorez un environnement de type bac à sable immersif, mis en valeur par des graphismes améliorés. Risquez-vous sur des terrains impraticables, affrontez les eaux de rivières déchaînées, et surmontez de dangereux obstacles, réagissant de manière ultra-réaliste à votre passage grâce à un incroyable moteur physique. Équipé de votre carte, de votre boussole, de votre treuil et de vos talents de conducteur, jouez solo ou rejoignez jusqu'à trois joueurs en multijoueur coopératif.

Comme toujours, vous avez jusqu'à jeudi prochain, 17h00, pour récupérer MudRunner, après quoi il sera remplacé par Cave Story+.