Epic Games Store : Elite Dangerous et The World Next Door offert cette semaine, un jeu avec des camions gratuit par la suite

Nous sommes jeudi, il est donc temps pour Epic Games de proposer de nouveaux jeux gratuits sur sa plateforme. La semaine dernière, nous avions eu droit à The Textorcist: The Story of Ray Bibbia, il laisse aujourd'hui sa place à deux nouveaux titres, à savoir Elite Dangerous et The World Next Door.

Si vous ne connaissez pas ces deux jeux, voici une présentation et les liens pour les récupérer gratuitement sur l'Epic Games Store.

Elite Dangerous

Elite Dangerous est l'ultime épopée spatiale massivement multijoueur, la version nouvelle génération de la première aventure en monde ouvert du jeu vidéo avec une galaxie connectée, des trames scénaristiques évolutives et l'intégralité de la Voie lactée reproduite à l'échelle.

Les joueurs débutent seulement avec un petit vaisseau et quelques crédits. Dans cette galaxie futuriste impitoyable, ils feront tout pour obtenir compétences, savoir, richesse et pouvoir afin de survivre et de rejoindre les rangs de l'Elite emblématique. À l'ère des superpuissances galactiques et des guerres interstellaires, l'histoire de chaque joueur influence l'expérience de jeu connectée unique et la narration évolutive faite à la main. Des gouvernements s'effondrent, des batailles sont perdues, d'autres gagnées, et les frontières de l'humanité sont redessinées, tout cela par les actions des joueurs.

The World Next Door

Inspiré par la narration émotionnelle et l'action exaltante des jeux animés et indépendants, The World Next Door suit Jun, une adolescente rebelle qui se retrouve bien loin de chez elle, dans le monde magique et mystérieux d'Emrys. En rencontrant une foule de créatures surnaturelles hautes en couleur, Jun devra apprendre à compter sur ses nouveaux amis pour rentrer chez elle avant que le temps ne soit écoulé.

Dans The World Next Door, les joueurs trouveront un mélange addictif d'éléments visuels immersifs, de narration puissante et de combats de puzzles rapides comme l'éclair.