Epic Games Store : The Textorcist: The Story of Ray Bibbia offert cette semaine, deux jeux gratuits par la suite

Après nous avoir offert Dungeons 3 la semaine dernière, l'Epic Games Store propose cette fois de récupérer gratuitement The Textorcist: The Story of Ray Bibbia, un jeu sorti en 2019 et développé par MorbidWare nous emmenant en Enfer avec un Bullet Hell, justement. Un titre avec de gros pixels très sympathique.

Si vous ne connaissez pas The Textorcist: The Story of Ray Bibbia, voici une présentation ainsi que le lien pour le télécharger.

The Textorcist: The Story of Ray Bibbia Évitez des balles en tout en tapant des exorcismes : activez les deux hémisphères de votre cerveau et plongez dans l'aventure de Ray Bibbia, un exorciste privé qui devra affronter les menaces d'une épidémie démoniaque ainsi que son passé trouble et sombre ! Une ville en déclin, des rues remplies de voyous, de crime et de censure, et un seul homme pour tout arrêter. Un gameplay révolutionnaire, des exorcistes, des démons, des chanteurs de metal, des proxénètes, le pape, du drame, de mauvaises blagues et de nombreuses batailles de boss remplies d'action pour le premier jeu d'action et de frappe au clavier du monde.

Comme d'habitude, vous avez jusqu'à jeudi prochain, 17h00, pour obtenir gratuitement The Textorcist: The Story of Ray Bibbia, après quoi il sera remplacé par deux autres titres, à savoir Elite Dangerous et The World Next Door.