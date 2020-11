Epic Games Store : Dungeons 3 finalement offert cette semaine, un shooter rétro gratuit par la suite

Ces derniers jours, les joueurs pouvaient récupérer Blair Witch et Ghostbusters: The Video Game Remastered gratuitement sur l'Epic Games Store, et c'est normalement le jeu de stratégie en temps réel Wargame: Red Dragon qui devait être offert cette semaine. Mais Epic Games a annoncé que ça ne sera pas le cas.

Wargame: Red Dragon est donc remplacé au pied levé par Dungeons 3, un jeu de stratégie un peu différent dont voici une présentation, ainsi que le lien pour le télécharger :

Dungeons 3 En persuadant la prêtresse des elfes sombres des contrées ramollies de la surface de devenir son lieutenant en chef, le seigneur du donjon a trouvé le moyen de diriger sa campagne de conquête depuis les confins de son antre souterrain. Avec Thalya en première ligne et les forces du mal réunies derrière elle, les joueurs devront utiliser tous les coups possibles et imaginables pour écraser une fois pour toutes ces satanés héros du monde du dessus ! Laissez parler votre côté sombre en créant un donjon souterrain unique avec une multitude de salles, de pièges et de structures. Recrutez des créatures méprisables, orques, succubes, zombies et bien d'autres pour lever la plus terrifiante armée que le monde ait jamais vue. Et lorsque vos forces seront prêtes, sortez des ténèbres et guidez vos troupes dans l'insoutenable lumière du monde de la surface. Votre avancée entraînera la corruption des terres et la mort de tout ce qui ressemble vaguement à un héros, une licorne, ou quoi que ce soit de mignon. Et pour la première fois dans la série des Dungeons, vous pourrez vous aventurer dans des niveaux générés aléatoirement, afin qu'aucune partie ne se ressemble : une éternité de distraction pour les conquérants maléfiques !

Comme à chaque fois, vous avez une semaine pour récupérer Dungeons 3 sur l'Epic Games Store, il sera remplacé jeudi prochain par The Textorcist: The Story of Ray Bibbia. Vous pouvez acheter un PC gaming à 799 € sur Amazon.fr.