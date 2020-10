Epic Games Store : Blair Witch et Ghostbusters: The Video Game Remastered gratuits cette semaine, un RTS offert par la suite

Comme chaque jeudi, l'Epic Games Store propose de nouveaux jeux à télécharger gratuitement, et comme ces précédentes semaines, la boutique met en avant des titres horrifiques. Cette fois, ce sont donc Blair Witch et Ghostbusters: The Video Game Remastered qui sont à récupérer sans frais pendant ces sept prochains jours.

Vous pouvez retrouver ci-dessous un lien pour vous rendre sur l'Epic Games Store et obtenir ces jeux, ainsi qu'une brève description du titre à chaque fois.

Blair Witch Un jeune garçon a disparu dans la forêt de Black Hills près de Burkittsville dans le Maryland. Vous incarnez Ellis, un ancien policier au passé difficile, qui participe aux recherches. Ce qui débute comme une enquête policière banale va rapidement se transformer en cauchemar sans fin alors que vous faites face à vos peurs et à la sorcière de Blair, une force mystérieuse qui hante la forêt… Ghostbusters: The Video Game Remastered Le célèbre jeu vidéo salué par la critique Ghostbusters est de retour, remastérisé pour Epic Games Store ! Reprenez votre pack de proton et rejoignez les Ghostbusters, dont les voix et apparences ont été fidèlement reproduits, pour livrer bataille et sauver New York !

Ces deux jeux sont à récupérer gratuitement jusqu'à jeudi prochain, après quoi ils seront remplacés par Wargame: Red Dragon, un jeu de stratégie en temps réel. Pour rappel, l'Epic Games Store propose en ce moment des soldes d’Halloween, et vous pouvez acheter un PC à 1 069 € sur Amazon.fr.