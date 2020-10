SOLDES de l'Epic Games Store : jusqu'à -75 % sur de gros jeux avec les promos d'Halloween 2020

Tous les prétextes sont bons pour proposer des promotions évènementielles, alors il n'est pas étonnant de voir l'Epic Games Store profiter d'Halloween 2020 pour dégainer de nouvelles offres. La boutique en ligne d'Epic Games affiche en effet des titres en tout genre à prix réduit, avec des rabais pouvant aller jusqu'à 75 %, valables du 22 octobre au 5 novembre 2020.

Dead Cells à 14,99 €, Hades à 16,79 €, Grand Theft Auto V: Premium Edition à 14,99 €, For Honor Starter Edition à 5,99 €, Shenmue III à 16,99 €, les deux premiers Metro à 4,99 € l'unité... Ce sont pas moins de 144 références qui sont affichées avec des tarifs plus intéressants les uns que les autres, et que vous pouvez retrouver à cette adresse.

À noter que les bons Epic en votre possession, y compris celui glané lors du téléchargement gratuit de Rocket League le mois dernier, sont toujours valables pour une réduction de 10 € durant ces soldes, seulement sur les produits vendus à un prix minimum de 14,99 €.

