Agatha Christie : Mort sur le Nil dévoile sa date de sortie et sa belle édition limitée

Microids continue d'adapter des romans et histoires cultes en jeux vidéo. L'éditeur avait déjà sorti The ABC Murders, Le Crime de l'Orient Express, Hercule Poirot : The First Cases ou encore Hercule Poirot: The London Case, il s'attaque à une autre œuvre d'Agatha Chrisite : Mort sur le Nil.

Que comprendra l'édition limitée d'Agatha Christie : Mort sur le Nil ?





Développé par Microids Studio Lyon, Agatha Christie : Mort sur le Nil avait été dévoilé en décembre dernier avec un teaser. Les studios sont de retour aujourd'hui pour dévoiler la date de sortie et le contenu de l'édition limitée. Voici ce qu'elle comprendra :

Le jeu complet Agatha Christie – Mort sur le Nil ;

Un Artbook de 48 pages « The Art of Death on the Nile » ;

Un marque-page stylisé ;

La bande originale du titre en version numérique.

Agatha Christie : Mort sur le Nil sera-t-il fidèle au roman ?





Agatha Christie : Mort sur le Nil reprendra l'histoire du roman policier publié en 1937 et permettra d'incarner Hercule Poirot et Jane Royce, « une détective inédite ». Entre le sens de l'observation de Poirot et l'instinct de Royce, le duo fera la paire pour mener leur enquête « en croisant les témoignages, en interrogeant tous les suspects et en rassemblant toutes les pièces du puzzle ». Le jeu devrait être fidèle au roman, mais Microids promet quand même « une aventure unique ponctuée de surprises inédites qui surprendront même les plus passionnés de l'œuvre d'Agatha Christie ».

Quand sortira le jeu Agatha Christie : Mort sur le Nil ?





La date de sortie d'Agatha Christie : Mort sur le Nil est fixée au 25 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 1. Vous pouvez précommander le jeu à partir de 44,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.