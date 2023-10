BON PLAN : une belle promo pour la précommande d'Agatha Christie : Le Crime de l'Orient Express en Édition Deluxe

Microids lancera dans quelques jours Agatha Christie : Le Crime de l'Orient Express, un nouveau jeu d'aventure basé sur le roman culte. Un titre développé par Blazing Griffin (Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases et The London Case) et qui mettra une nouvelle fois en scène le détective belge Hercule Poirot.

Agatha Christie : Le Crime de l'Orient Express aura droit à une Deluxe Edition, qui regroupe le jeu, un artbook physique de 48 pages, la bande originale numérique et un marque-page inspiré du ticket de l'Orient-Express. Une belle édition physique qui est disponible en précommande à 33,69 € au lieu de 49,99 € chez Leclerc, que ce soit sur PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/One ou Nintendo Switch.

La date de sortie du Agatha Christie : Le Crime de l'Orient Express est fixée au 19 octobre 2023 sur ces consoles, ainsi que sur PC, vous pouvez retrouver cette version standard numérique à 35,99€ (- 10 %) sur Gamesplanet.