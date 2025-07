BON PLAN : les manettes Xbox Elite Series 2 Core se payent une belle promotion

Oh la belle bleue, oh la belle rouge !





Au printemps 2023, Microsoft avait introduit dans sa gamme de manettes haut de gamme deux nouvelles déclinaisons rouge et bleue de sa Xbox Elite Series 2 Core, elle-même une version plus abordable de son pad lancé fin 2019. Officiellement, elles sont affichées au prix de 139,99 € sur la boutique de la firme étasunienne, ce qui n'est pas donné. En ce moment, elles sont d'ailleurs proposées à 119,99 €, mais ce n'est pas là l'offre qui nous intéresse. Amazon fait encore diminuer la facture en affichant ces accessoires à seulement 99,99 €, de quoi les rendre déjà plus attractifs.

Les Xbox Elite Series 2 Core à petit prix





Avant d'éventuellement craquer pour ces manettes visuellement très réussies, voici un récapitulatif de ce qu'elles proposent :

Jouez comme un professionnel Découvrez la manette sans fil Xbox Elite Series 2 – Core, avec des sticks analogiques à tension réglable, une poignée caoutchoutée enveloppante, des mèches de détente plus courtes et des composants élégants conçus pour durer. Pour une personnalisation encore plus poussée, ajoutez le pack de composants complet pour profiter d'une précision de niveau professionnel sur toutes les manettes Elite Series 2 (vendu séparément). Conçue pour des performances de pointe Améliorez votre visée avec des sticks analogiques à tension réglable, tirez plus vite avec des mèches de détente plus courtes et restez sur la cible avec une poignée caoutchoutée enveloppante. Optimisée pour vous Faites l'expérience d'une personnalisation illimitée avec les options exclusives de mappage des boutons dans l'application Accessoires Xbox. Sauvegardez jusqu'à 3 profils personnalisés et 1 profil par défaut sur la manette et passez d'un profil à l'autre à la volée avec le bouton Profil. Conçue pour un gameplay prolongé Restez dans le jeu avec jusqu'à 40 heures d'autonomie de batterie rechargeableFootnote1 et des composants élégants qui sont conçus pour durer. Manette Xbox Elite Series 2 Core rouge à 99,99 € sur Amazon



Manette Xbox Elite Series 2 Core bleue à 99,99 € sur Amazon