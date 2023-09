BON PLAN : les manettes Xbox Series X et S à prix réduit

Chaque console de salon est évidemment livrée avec une manette, c'est quand même plus pratique pour jouer, du moins en solo. Car pour profiter des quelques titres qui bénéficient d'un mode multijoueur local, sur le même écran, il faut repasser à la caisse, en achetant des manettes tiers à la qualité variable ou des produits officiels.

Pour bien commencer la semaine, ce sont les manettes Xbox qui sont actuellement en promotion sur Amazon, à 47,99 € au lieu de 59,99 €, soit une réduction de 13 %. Attention, seuls les coloris Carbon Black, Electric Volt, Pulse Red, Robot White et Sunkissed Vibes OPI Edition Spéciale sont affichés à ce prix réduit. Il s'agit du modèle Xbox Series X|S, qui est compatible PC, Xbox One et même Android et iOS avec le Bluetooth, pour profiter du Game Pass Ultimate sur n'importe quel appareil.

Connectivité : connectez-vous aux consoles Xbox avec la technologie sans fil Xbox. Connectez-vous sans fil aux PC et tablettes Windows 10/11, ainsi qu’aux appareils iOS et Android à l’aide du Bluetooth | Compatible avec : Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10/11, Android et iOS.

Personnalisation totale : personnalisez les boutons (mapping) de votre manette avec l'application Xbox Accessories et brancher un casque compatible grâce à la prise jack 3,5mm.

Voilà de quoi se faire plaisir sans se ruiner pour les soirées entre amis.