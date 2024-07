BON PLAN : les manettes Xbox et PC à tout petit prix

Une manette Xbox Series X|S reste un accessoire assez onéreux, même s'il est régulièrement bradé. Il est possible de trouver le périphérique à moins de 60 € sur Amazon, Cdiscount ou Fnac, mais pour les petits budgets, mieux vaut se tourner vers des modèles conçus par des constructeurs tiers, avec la bénédiction de Microsoft.

La manette filaire PowerA Nano pour Xbox Series X|S, Xbox One et PC est actuellement vendue à 19,99 € au lieu de 39,99 € à la Fnac, soit une réduction de - 50 %. La manette est disponible en noir ou en lavande et embarque toutes les fonctionnalités essentielles pour jouer :

Boutons de jeu avancés Prenez l’avantage sur vos adversaires grâce aux deux boutons de jeu avancés personnalisables, programmables à tout moment, même en plein jeu. Ultra confortable Un design ergonomique, une disposition des boutons intuitive, des anneaux anti-frottements lisses qui enveloppent chaque joystick. Tout est pensé pour vous permettre de jouer durablement et confortablement. Gaming Immersif Vos jeux favoris prennent vie lorsque vous branchez votre casque à la prise stéréo 3,5 mm et que vos mains ressentent chaque battement des moteurs à double vibration. Qu’il s’agisse d’une pulsation ou d’un frémissement subtil, chaque session de jeu vous donnera l’impression de pénétrer dans un monde nouveau. Fonctionnalités Xbox indispensables Que serait une manette sans un Bouton Partager accessible et un accès rapide aux réglages du casque et à la désactivation du micro ? La manette filaire optimisée pour Xbox Series X|S excelle sur tous les fronts. Branchée, mais pas attachée Un câble haut de gamme de 3 mètres vous laisse libre de jouer depuis n’importe où dans la pièce. Rangez-le soigneusement grâce à la sangle autoagrippante jusqu’à votre prochaine session de jeu.