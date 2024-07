BON PLAN : la manette Xbox Elite Series 2 en promotion

La manette incluse avec les Xbox One et Xbox Series X|S sont très bonnes, mais certains joueurs préfèrent avoir un périphérique plus haut de gamme et personnalisable entre les mains. C'est pour cela que Microsoft a lancé la Xbox Elite Wireless Controller Series 2, une manette sans fil bourrée de fonctionnalités.

La Xbox Elite Wireless Controller Series 2 est actuellement en promotion sur Amazon et Cdiscount, voici toutes les offres selon les coloris :

Découvre la manette sans fil Xbox Elite Series 2 : joysticks à tension réglable, poignée caoutchoutée enveloppante et gâchettes ultra-sensibles. Personnalise ta manette à l’infini avec des composants interchangeables et des options exclusives de réattribution des boutons dans l’application Accessoires Xbox. Enregistre jusqu’à 3 profils personnalisés sur la manette et passe de l’un à l’autre à la volée. Change de joysticks, de BMD et de palettes pour adapter ta manette à ton style de jeu préféré. Prolonge tes sessions de jeu avec une batterie rechargeable offrant jusqu’à 40 heures d’autonomie et des composants haut de gamme conçus pour durer. Utilise la technologie sans fil Xbox, le Bluetooth ou le câble USB-C fourni pour jouer sur Xbox Series X|S, Xbox One et Windows. Conçue pour répondre aux besoins des joueurs compétitifs d’aujourd’hui, la manette sans fil Xbox Elite Series 2 met entre tes mains des performances, une personnalisation et une durabilité exceptionnelles là où cela compte le plus.