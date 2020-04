Nintendo : 160 000 comptes piratés, informations personnelles volées et achats frauduleux, Nintendo fait le point

En début de semaine, plusieurs personnes rapportaient des tentatives de connexion non autorisées à leur compte Nintendo. Le constructeur a réagi dans un second temps, en officialisant la vague de piratage et annonçant qu'il enquêtait sur le sujet. Ses recherches sont allées vite, et il fait maintenant le point sur ce qui a été volé, et ce qui doit être modifié pour notre sécurité, dans un long message à lire ci-dessous.

Ce message concerne les accès non autorisés au compte Nintendo : nous aimerions vous informer sur la façon de sécuriser votre compte Nintendo et de réinitialiser votre mot de passe et vos informations. Nous vous remercions pour votre soutien continu envers nos produits. Récemment, il a été porté à notre attention que des identifiants de connexion et des mots de passe ont été obtenus illégalement par des sources extérieures à notre service, pour usurper l'identité des utilisateurs via leur Identifiant Nintendo Network depuis début avril. Nous pouvons confirmer que ces actions ont eu lieu. Nous pouvons également confirmer qu'il y avait un accès illégal aux comptes Nintendo via l'Identifiant Nintendo Network. Pour cette raison, à ce jour, les utilisateurs ne peuvent plus se connecter à leur compte Nintendo via l'identifiant Nintendo Network. De plus, tous les mots de passe seront réinitialisés pour l'Identifiant Nintendo Network et tous les autres comptes Nintendo auxquels il a été possible d'accéder illégalement. Les utilisateurs seront avertis par e-mail pour réinitialiser leur identifiant Nintendo Network et leur compte Nintendo. Veuillez éviter de réutiliser le mot de passe que vous avez déjà utilisé sur d'autres sites Web et services. Si vous vous êtes déjà connecté à votre compte Nintendo via votre Identifiant Nintendo Network, veuillez vous connecter à l'aide de l'adresse e-mail ou de l'identifiant de connexion de votre compte Nintendo enregistré. Si vous utilisez le même mot de passe pour votre Identifiant Nintendo Network et votre compte Nintendo, le solde de votre compte, votre carte de crédit enregistrée et/ou PayPal peut avoir été utilisé illégalement sur My Nintendo Store ou le Nintendo eShop. Veuillez définir des mots de passe différents pour votre Identifiant Nintendo Network et votre compte Nintendo. De plus, si votre historique d'achat contient des achats non autorisés, veuillez nous envoyer une demande pour annuler cet achat. Nous répondrons à ces demandes. Veuillez comprendre que nous procéderons dans l'ordre des demandes d'annulation que nous receverons. Enfin, si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez configurer une vérification en deux étapes pour votre compte Nintendo pour plus de sécurité. Voilà ce que nous pouvons actuellement confirmer : L'Identifiant Nintendo Network des clients ont été consultés illégalement.

Environ 160 000 comptes ont été affectés.

Des informations privées peuvent avoir été consultées par un tiers. Les informations suivantes peuvent avoir été rendu accessibles via l'Identifiant Nintendo Network : Pseudo

Date de naissance

Pays / Région

Adresse e-mail Les informations suivantes peuvent avoir été consultées via des comptes Nintendo. Nom complet

Date de naissance

Sexe

Pays / Région

Adresse e-mail Les informations de carte de crédit ne figuraient pas parmi les informations qui auraient pu être consultées illégalement. Nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient causé et la préoccupation procurée à nos clients et tous les partis affiliés. À l'avenir, nous continuerons de renforcer la sécurité pour la protection des informations de nos clients afin d'éviter des événements similaires.

Pour résumer, ce sont pas moins de 160 000 comptes Nintendo et Identifiants Nintendo Network (NNID) qui ont potentiellement été piratés. Les hackeurs ont pu accéder à votre nom, votre pseudo, votre date de naissance, votre région d'origine, votre sexe et votre e-mail. Ils n'ont visiblement en revanche pas pu consulter vos informations bancaires, mais ont pu faire des achats en votre nom via l'eShop ou la boutique My Nintendo. Auquel cas, vous êtes invités à contacter directement le constructeur pour vous faire rembourser.



Si vous avez été victime de piratage, vous allez normalement recevoir un e-mail vous demandant de changer vos mots de passe. Jusqu'à ce que le problème soit complètement résolu, le NNID ne peut d'ailleurs plus être utilisé pour accéder aux services de la gamme, pour tout le monde. Et vous êtes encore une fois invités à activer la vérification en deux étapes pour plus de sécurité dans tous les cas. Quant à savoir quand et comment des données ont pu être volées, Nintendo se refuse de répondre, soi-disant pour protéger ses utilisateurs.

Pour la suite de l'enquête, et afin de décourager les futures tentatives de connexions non autorisées, nous ne révélerons aucune autre information sur les méthodes employées pour obtenir un tel accès frauduleux. Nous présentons à tous nos clients nos plus sincères excuses pour les désagréments occasionnés, et nous vous assurons que nous continuons à tout mettre en œuvre pour préserver la sécurité des données de tous nos utilisateurs.

Le pire a été évité, mais des informations personnelles ont bel et bien été volées. Reste désormais à savoir comment la suite de la crise sera gérée, et si les utilisateurs tiendront rigueur à Nintendo de cet incident loin d'être anodin.