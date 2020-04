Nintendo reconnaît les tentatives de piratage de comptes et mène l'enquête

Auxance M. Wrote: Une fois encore, pensez donc à protéger les données de vos Switch, Wii U, Wii, 3DS et DS en suivant les dires du constructeur.

Sauf erreur de ma part...- Boutiques Wii et DSi: fermées aux achats.- Boutiques Wii U et 3DS: paiement uniquement possible par carte cadeau (suite à la fainéantise de Nintendo de mettre aux normes le paiement CB de ces boutiques, en Septembre dernier).Ca ne concerne donc que la Switch pour le paiement direct sur console (CB, Paypal). Voire le site web qui permet aussi d'effectuer des achats.Pour les boutiques internes des autres plateformes, il n'y a donc plus lieu de s’inquiéter, il me semble.