Nintendo veut produire encore plus de Switch en 2020 qu'en 2019

Cela fait tout de même déjà trois ans que la Nintendo Switch est sur le marché, et avec l'arrivée des PS5 et Xbox Series X dans quelques mois, une baisse d'attractivité était à prévoir. Finalement, il n'en est rien : entre le confinement, le succès d'Animal Crossing: New Horizons et des exclusivités qui cartonnent toujours autant, la console est encore au top des ventes.

À tel point que le constructeur a eu du mal à tenir la cadence au Japon, où il a été forcé de mettre en pause les envois de consoles en magasin pendant quelques jours. Le problème est réglé, et la situation est encore sous contrôle en Occident, même s'il est actuellement dur de se procurer une Switch chez nos revendeurs habituels. Nintendo ne veut plus se faire piéger, et veut surtout profiter de l'effervescence autour de sa plateforme pour en vendre un paquet.

Il a été confié à Nikkei que la société espère produire 10 % de plus de Switch en 2020 qu'en 2019, où 20 millions de machines avaient déjà été produites. Les partenaires ont été sollicités en ce sens, certains sous-traitants ayant reçu des commandes 50 % supérieures à la normale, et un pic de production d'ici la fin juin est même planifié. Néanmoins, ce ne sont que des plans, et il faudra que les entreprises tierces suivent la cadence pour que Nintendo concrétise ses désirs.



Nous espérons que [les fournisseurs] seront sensibles à l'augmentation de la production, mais pour l'approvisionnement de certaines pièces, les perspectives restent incertaines et nous ne pouvons pas prévoir exactement combien de commutateurs peuvent être fournis.

La Switch réussira-t-elle à mieux se vendre en 2020 qu'en 2019 ? C'est bien parti pour, en espérant que les astres soient bien alignés pour que le succès de la console continue.

