Nintendo Switch : nombre de consoles en France, jeux vidéo les plus vendus en 2019, encore une belle année pour Nintendo France

À la période de l'E3 2019, Nintendo annonçait vouloir dépasser le cap des 3 millions de Switch vendues avant la fin de l'année. Un entretien entre Chloé Woitier du Figaro et Philippe Lavoué, directeur général de Nintendo France, nous permet d'apprendre que l'objectif a été atteint.

Grâce aux 1,25 million de consoles écoulées en 2019, un chiffre supérieur aux 1,1 million de Nintendo Switch en 2018, la Switch totalise désormais plus de 3,3 millions d'unités vendues. Sans rentrer dans les détails, Philippe Lavoué explique que la Switch classique est la machine la plus vendue de l'année, devant la PS4 puis la Switch Lite, qui devance l'intégralité de la gamme Xbox One au classement.

La Switch Lite est plutôt achetée par de jeunes adultes, et beaucoup ont pris avec le jeu Pokémon Épée et Bouclier. Certains acheteurs détenaient déjà le modèle premium et voient la Lite comme un appareil complémentaire pour leurs déplacements.

Si vous voulez d'autres chiffres, sachez que 30 % des acheteurs sont des femmes, et que huit des jeux les mieux vendus de l'année sur le territoire sont des jeux Switch : Pokémon Épée et Bouclier ont ainsi cumulé 650 000 ventes, Mario Kart 8 Deluxe s'est encore vendu à 502 000 exemplaires et Mario Luigi's Mansion 3 a trouvé 392 000 acquéreurs. La vraie surprise de 2019 fut malgré tout la 22e meilleure vente de l'année du côté des jeux vidéo, Ring Fit Adventure et ses 120 000 copies écoulées, qui a été un peu victime de son succès, comme au Japon.

Nous sommes en rupture de stock après avoir écoulé 120 000 exemplaires. Je regrette que nous n’ayons pas commandé 10 à 15 % de pièces en plus pour répondre à la demande. Nous referons de la publicité télé sur Ring Fit Adventure en février, quand les points de vente auront été réapprovisionnés. Nous espérons qu’il continuera à se vendre sur la durée.

Reste désormais à voir comment va se débrouiller la bête avec le temps, en agrandissant encore plus sa ludothèque et en résistant surtout à la concurrence indirecte des futures PS5 et Xbox Series X, consoles de salon qui ne se placent pas exactement sur le même marché, mais qui vont forcément tirer la couverture sur eux. Peut-être que l'hypothétique Switch Pro servira justement à maintenir l'intérêt des nouveaux acheteurs pour la plateforme.