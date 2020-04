Switch : Nintendo déconseille l'alcool et les lingettes désinfectantes pour nettoyer sa console

Il faut bien avouer qu'en période de confinement, la Switch est une console bien pratique pour passer le temps dans son lit ou sur le canapé, mais comme tout objet en contact avec les mains, il faut la nettoyer de temps en temps. Avec la pandémie de COVID-19 qui sévit partout dans le monde, les organismes de santé recommandent d'utiliser régulièrement du gel hydroalcoolique pour les mains, mais également de désinfecter les objets du quotidien (poignées de porte, claviers d'ordinateurs, téléphones portables, etc.) avec par exemple des lingettes spécialement prévues à cet effet.

Sauf que, comme le rapporte Kotaku, Nintendo a vivement déconseillé aux utilisateurs de Switch de désinfecter leurs consoles avec de l'alcool ! Non, il ne s'agit évidemment pas d'un complot visant à rendre malades les joueurs, mais bien pour préserver certains éléments de la machine :

Switch Lite grise

199,95 € sur Amazon Récemment, des clients ont demandé s'ils pouvaient désinfecter leurs consoles Nintendo Switch et Joy-Cons avec de l'alcool. Nous sommes désolés de le dire, mais s'il vous plaît, évitez d'utiliser de l'alcool, car cela pourrait provoquer une décoloration ou une déformation des pièces en plastique.

Il est vrai que le plastique utilisé par Nintendo pour sa console est sensible et les couleurs peuvent vite partir, le gel hydroalcoolique doit donc rester loin des Switch, mais quid des lingettes désinfectantes, bien pratiques pour nettoyer une console ou une manette ? Eh bien, c'est également non :

Nous ne pouvons pas non plus recommander l'utilisation de lingettes désinfectantes sans alcool, car selon les ingrédients, elles peuvent endommager les pièces en plastique.

Que reste-t-il donc pour nettoyer sa Switch et pouvoir la prêter aux autres sans risques ? Eh bien, Nintendo recommande l'utilisation d'un « chiffon doux et sec », qui reste efficace contre la poussière ou les traces de doigts, mais clairement pas contre les virus et bactéries... L'idéal reste donc de garder sa console pour soit et de, comme toujours, se laver régulièrement les mains.

Lire aussi : SOLDES sur l'eShop : Zelda, Donkey Kong, Astral Chain, au tour des promotions sur les exclusivités Switch !