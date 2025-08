Switch : Nintendo rappelle ce conseil pour éviter les soucis avec ses consoles

Il va faire chaud





Cette semaine, les températures vont regrimper en flèche et pas seulement en France. Au Japon, MétéoFrance annonce 37 °C pour ce lundi 4 août 2025, une température élevée qui a évidemment un impact sur la santé des humains, animaux, insectes et plantes, mais également sur le bon fonctionnement de certaines machines.

Nintendo met en garde les joueurs sur Switch 1 et 2





Nintendo a pris la parole sur X/Twitter afin de rappeler un conseil pour les joueurs sur Switch 1 et Switch 2. La console de salon portable chauffe déjà pas mal en temps normal sur de gros jeux, mais avec de telles chaleurs à l'extérieur et à l'intérieur des maisons, la machine peut carrément surchauffer. Nintendo indique ainsi que les Switch 1 et 2 doivent être utilisées « dans un endroit entre 5 et 35 °C, car cela peut provoquer un dysfonctionnement ».

Un rappel fréquent





Une information déjà présente dans la notice d'utilisation, que pas grand monde ne lit. Nintendo avait déjà effectué ce rappel lors des fortes chaleurs à l'été 2022, Valve avait quant à lui précisé que son Steam Deck pouvait perdre en puissance à cause de la surchauffe, afin de préserver les composants.

