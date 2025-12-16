Hollow Knight va s'offrir une Nintendo Switch 2 Edition, les autres plateformes ne seront pas négligées

Hollow Knight bientôt amélioré sur Switch 2





En plus d'avoir dévoilé l'extension Sea of Sorrow pour Hollow Knight: Silksong, Team Cherry a également effectué de belles annonces concernant Hollow Knight premier du nom. Pour commencer, une Nintendo Switch 2 Edition va donc voir le jour. Actuellement en développement, elle sera proposée gratuitement aux possesseurs du jeu l'ayant acheté sur Switch, et ce dans le courant de l'année 2026. En termes d'améliorations, elles seront identiques à sa suite, c'est-à-dire que cette version disposera de modes avec un framerate plus élevé, de meilleures résolutions et tout un tas d'effets graphiques additionnels. Décidément, les développeurs gâtent la communauté !

Les autres plateformes ne sont pas mises de côté





En amont de cette sortie sur Switch 2, Team Cherry va mettre à jour toutes les autres versions de Hollow Knight (PS4, Xbox One, Switch et PC) pour ajouter des fonctionnalités et corriger des bugs (il y en a beaucoup à Hallownest !).

Blague à part, les joueurs PC peuvent déjà accéder à la branche bêta publique sur Steam et GOG qui inclut certaines de ces nouveautés, qui ont été listées :

Notes de patch Ajout de la prise en charge des résolutions 21:9 et 16:10.

Le jeu se met désormais en pause dans les menus d'inventaire.

Mise à jour vers le système d'entrée de commandes de Unity pour une meilleure compatibilité avec les manettes (le système d'entrée d'origine reste disponible via Options > Manette > Paramètres avancés).

Ajout d'un effet de tramage et d'options de tramage pour réduire les bandes de couleurs.

Correction d'un blocage dans la salle des larves de la Cité des Larmes.

Réduction de la hauteur de rebond de Zote le Prince Gris.

Mise à jour des collisions du Grand Maître d'Aiguillons Sly pour une meilleure correspondance visuelle.

La Bénédiction de Salubra se désactive désormais après avoir atteint le maximum d'âme.

Le déplacement sur la carte est plus fluide.

Divers correctifs et améliorations mineures. Nous sommes conscients d'un problème d'affichage des cinématiques sur Mac et travaillons à sa résolution. De plus, il y a un problème d'affichage avec les cinématiques montrant un « motif de test » sur Steam Deck, car le système utilise par défaut une version incompatible de Proton. Nous travaillons à la résolution de ce problème. En attendant, vous pouvez le contourner en sélectionnant la version « Linux Runtime » dans les paramètres de compatibilité, ce qui forcera le système à utiliser la version Linux native du jeu.

Si Hollow Knight ne fait toujours pas partie de votre ludothèque, sachez qu'il est vendu à -50 % sur GOG.com en ce moment à seulement 7,39 € jusqu'au 3 janvier 2026.