Hollow Knight : surprise, la Nintendo Switch 2 Edition est disponible !

Juste avant les fêtes, Team Cherry avait effectué plusieurs annonces, à commencer par l'arrivée d'une Nintendo Switch 2 Edition du premier Hollow Knight dans le courant de l'année 2026. Quelques heures avant la diffusion du Nintendo Direct Partner Showcase de ce jeudi, le PEGI avait actualisé la page du jeu en indiquant comme date de lancement ce 5 février. Eh bien, c'est le cas, puisque lors de la présentation, nous avons alors eu la confirmation d'une sortie sur l'eShop dans la foulée de cette version améliorée, vidéo à l'appui.

Contrairement à d'autres productions, Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition coûte exactement le même prix sur la nouvelle console que sur l'ancienne, soit 14,99 €, puisque la mise à niveau est offerte aux possesseurs du jeu sur la précédente console de Big N. Si vous désirez profiter d'une « meilleure résolution, une fluidité améliorée et des effets supplémentaires », c'est donc parfait.

Quant à sa suite enfin parue en septembre dernier, elle devrait refaire parler d'elle au cours des prochains mois avec son premier DLC.

