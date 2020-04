SOLDES sur l'eShop : Zelda, Donkey Kong, Astral Chain, au tour des promotions sur les exclusivités Switch !

Nintendo lançait la semaine dernière ses Offres de Printemps, pour des promotions sur plus de 300 références via l'eShop. Il y a de quoi se faire plaisir avec ces réductions valables jusqu'au 19 avril, avec notamment des bonnes affaires pour The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition ou Mario + The Lapins Crétins: Kingdom Battle.

Le constructeur a cependant ajouté de nouvelles références à la liste des produits soldés, et pas des moindres. Il s'agit effectivement de ses propres productions, proposées avec des rabais intéressants, mais pas non plus extravagants, de l'ordre de 30 % par jeu. Seuls quelques titres et un DLC sont concernés par cette vague ;

The Legend of Zelda : Breath of the Wild 65€ sur Amazon* * Prix initial de vente : 65€. Snipperclips : Les deux font la paire à 13,99 € au lieu de 19,99 € ;

The Stretchers à 13,99 € au lieu de 19,99 € ;

Captain Toad: Treasure Tracker à 27,99 € au lieu de 39,99 € ;

The Legend of Zelda: Breath of the Wild à 48,99 € au lieu de 69,99 € ;

Pass d'Extension de The Legend of Zelda: Breath of the Wild à 13,99 € au lieu de 19,99 € (l'offre n'apparaît que quand vous l'ajoutez au panier) ;

Astral Chain à 39,99 € au lieu de 59,99 € ;

Donkey Kong Country: Tropical Freeze à 39,99 € au lieu de 59,99 € ;

Kirby Star Allies à 39,99 € au lieu de 59,99 €.

Les nouvelles Offres du Printemps et les précédentes sont valables jusqu'au 19 avril, et vous pouvez les retrouver à cette adresse.