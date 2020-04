SOLDES sur l'eShop : The Witcher 3, Metro 2033, plus de 300 jeux en promotions !

Nintendo lance une nouvelle campagne qui permet de mettre la main sur diverses productions à bon prix. Au programme ? Plus de 300 titres, avec des rabais allant jusqu’à 80 %. Pour émoustiller un brin, la firme japonaise partage une petite sélection à ne pas louper ce printemps ; notez que ces offres prendront fin le 19 avril prochain.

Du lourd dans les environs ?



Pour le reste des offres, rendez-vous sur l'eShop en passant par votre Switch, ou ICI. Mais attendez, ce n'est pas tout ! Le géant stipule que d'autres réductions feront leur apparition la semaine prochaine :

Et le 9 avril à 15h00, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Kirby Star Allies et d'autres titres rejoindront cette grande liste, alors pensez à revenir jeter un coup d'œil !