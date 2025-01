Switch 2 : Nintendo ne risque pas la pénurie et verrait encore plus grand que pour la Switch selon un analyste

LA nouvelle de la journée, c'est indubitablement l'officialisation de la Nintendo Switch 2 en ce début d'après-midi. Une console pas si surprenante en termes d'esthétique, qui s'inscrit pleinement dans la continuité de la gamme de sa prédécesseure. La firme de Kyoto va désormais dérouler son plan de communication et nous a déjà donné rendez-vous pour un Nintendo Direct spécialement consacré à la bête et évidemment ses jeux, où nous aurons sans aucun doute plus de détails et une véritable introduction de celui qui se fait déjà appeler Mario Kart 9. Plusieurs grandes villes vont aussi accueillir des évènements permettant d'essayer cette Switch 2 tout au long du printemps, suggérant un lancement cet été pour maintenir la hype et l'intérêt des joueurs. Et à en croire un analyste, Nintendo est clairement prêt à en vendre des palettes dès la première année de commercialisation !

Comme le rapporte Takashi Mochizuki via Bloomberg, l'analyste Robin Zhu travaillant pour Sanford C. Bernstein a déclaré en amont de la révélation de la Switch 2 que Nintendo aurait préparé une chaîne logistique qui va lui permettre de vendre plus de 20 millions d'unités au cours de la première année de vie de la console. Évidemment, cela dépendra de la demande, mais à moins d'un tarif extrêmement onéreux et compte tenu de l'engouement pour la Switch, cela ne paraît pas impensable qu'un tel objectif puisse être atteint. Il est d'ailleurs rappelé que cette dernière avait vendu aux alentours de 15 millions d'exemplaires au cours des quatre trimestres ayant suivi son lancement en mars 2017. Si tout cela est véridique, ce qui serait raccord avec les mesures prises par Nintendo face aux scalpers, il ne devrait pas y avoir de pénurie à la sortie, contrairement à la période du COVID-19. Pour rappel, les soucis d'approvisionnement en semi-conducteurs avaient provoqué des lancements compliqués pour les PS5 et Xbox Series X|S, et impacté la production de la Switch.

Avec les annonces de résultats trimestriels attendues début février, nous pourrions avoir de plus amples informations quant à la stratégie précise de Nintendo, surtout si un investisseur pose directement la question. De manière plus réaliste, ce sera sans doute lors du même rendez-vous en mai que nous en saurons plus à ce sujet puisqu'il y aura forcément un point prévisionnel pour l'année fiscale 2026 débutant le 1er avril 2025.

